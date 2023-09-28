Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak - Son Dakika

Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak

Mitsubishi Motor, Çin\'deki üretimini durduracak
Son Güncelleme: 28.09.2023 08:01

Mitsubishi Motor, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının elektrikli araçlara yönelmesi nedeniyle üretimini durdurma kararı aldı. Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak. Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

JAPON FİRMA GÜNEYDOĞU ASYA PAZARINA KAYACAK

Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

YEREL PİYASADA SATIŞ YAPMAKTA ZORLANIYOR

Kyodo haberinde, Çin'de yerel markalar pazar paylarını genişlettiği ve Japon üreticilerin, otomobillerini yerel piyasada satmakta zorlandığı vurgulandı. Nissan Motor'un Çin'de 2023 mali yıl satış hedefini 1,1 milyondan 800 bine indirdiği ve Mazda Motor'un Çin'de, nisan-haziran çeyreği satışlarında yüzde 17 düşüş yaşadığı biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak - Son Dakika
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