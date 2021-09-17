MIUI 12.5 Geliştirilmiş Sürümü Alacak Xiaomi Cihazlar Açıklandı - Son Dakika

Kısa bir süre önce düzenlenen Xiaomi MIX 4 yeni ürün lansman konferansında, MIUI 12.5'in geliştirilmiş versiyonu resmi olarak piyasaya sürüldü. Xiaomi, MIUI 12.5'in geliştirilmiş sürümünü alacak ilk cihazları açıklamıştı.

MIUI proje yöneticisi Chen Chao, Xiaomi topluluğunda, MIUI 12.5 geliştirilmiş sürümünün (kararlı sürüm) ikinci partisinde alacak cihaz listesini açıkladı.

Bu ikinci partideki akıllı telefonlar çoğunlukla Redmi modelleridir ve şunları içerir:

Redmi Not 8

Redmi Not 9 4G

Redmi-Not 9 5G

Redmi Not 9 Pro

Redmi-Not 10

Redmi Not 10 Pro

Xiaomi mi 10 Lite

Şirkete göre, yukarıdaki modeller bu yılın Ekim ayının sonunda güncellemeyi almış olacak.

MIUI 12.5 Geliştirilmiş Sürümün Özellikleri

MIUI 12.5 geliştirilmiş sürümü, akıcılık ve daha düşük güç tüketimine odaklanır. Ana işlevler arasında sıvı depolama, atomik bellek, odak hesaplama ve akıllı denge bulunur. Örneğin, akıllı bilgi işlem güç planlama mekanizması tüm modellerin akıcılığını artırır. Ultra ince bellek yönetim mekanizmasını ve uygulama yerleşiminin kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini geliştirir. Bu özellik ayrıca hassas ve verimli dosya depolama mekanizmasını, sistemin yaşlanmayı önleme özelliğini ve amiral gemisi donanımının zekasını da geliştirir.

Spesifik olarak, odak hesaplama, 51 çekirdek sahneyi sorunsuz ve kapsamlı bir şekilde hızlandırır, mevcut kullanıcı tarafından algılanan en belirgin işlemlere sahnelere göre öncelik verir ve arka planda önemsiz uygulamaları bastırır. Birden fazla modelin gerçek ölçümüne göre, CPU kullanım oranı ortalama %15 düşüyor. Bu da güç tüketiminden ortalama %8 tasarruf sağlar. Atomik bellek, uygulama belleğini bölen bir tür ultra ince bellek yönetimidir. Ayrıca önemsiz görevleri sonlandırmaya öncelik verir ve bellek kullanımını iyileştirir/sıkıştırır. Örnek olarak Xiaomi'nin mi 10 Extreme Sürümü alınırsak, arka planda yerleşik kapasite %64 oranında artar.

Sıvı depolama, parçalanma derecesini yüksek hassasiyetle izleyebilir. Ayrıca, birleştirmenin verimliliği %60 oranında artabilir. Xiaomi mi 11 Pro laboratuvar simülasyon testi, 36 aylık kullanımdan sonra okuma ve yazma zayıflamasının %5'ten az olduğunu gösteriyor.

MIUI 12 Kullanıcıların Beklentisini Karşılamadı

Son birkaç yılda MIUI sistemi, Xiaomi şirketinin satış noktalarından biri oldu. Ancak, MIUI 12'nin piyasaya sürülmesinden bu yana, Xiaomi istediği atağı yapamadı. Sistem, çoğu şirkette görünmeyen bazı sorunlar ile uğraştı. Ancak şirket bir sorunu çözerken diğer sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Xiaomi daha sonra sorunların çoğunu çözen MIUI 12.5 sistemini piyasaya sürmek zorunda kaldı. Ancak, birçok kullanıcı hala MIUI 12.5'in beklentileri karşılamadığına inanıyor. Şirketin MIUI 12.5 geliştirilmiş sürümünü yayınlamasındaki ana neden, kullanıcıların beklentisini karşılamamasıdır.