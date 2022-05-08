MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi! - Son Dakika

Xiaomi, MIUI 13 çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5 sürümünü tanıtmaya hazırlanan şirketin buradaki asıl amacı ise tanıtım tarihine dek mevcut sürümü uyumlu cihazların büyük bir kısmına göndermek. Son olarak MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi.
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Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 13 güncellemesi aldı
MIUI 13 güncellemesi, uyumlu cihazlara gönderilmeye devam ediyor. Son olarak orta segmente hitap eden Redmi Note 11 Pro+ 5G, yeni sürümü almaya başladı.
Güncelleme, Avrupa ROM'una sahip modellere gelirken, Android 12 sürümünü temel alıyor. Aynı zamanda Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Yeni sürüm, ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlandı. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise önümüzdeki günlerde genel kullanıma açılacak.
Xiaomi, küresel pazarlarda MIUI 13 güncellemesi alacak ikinci parti modellerini açıkladı. Bu kapsamda listedeki cihazlar, ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.
İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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