MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi! - Son Dakika
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MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi!

08.05.2022 18:26
MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi!

Xiaomi, MIUI 13 arayüzünün dağıtımına devam ediyor. Son olarak bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

Xiaomi, MIUI 13 çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda MIUI 13.5 sürümünü tanıtmaya hazırlanan şirketin buradaki asıl amacı ise tanıtım tarihine dek mevcut sürümü uyumlu cihazların büyük bir kısmına göndermek. Son olarak MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi.

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Redmi Note 11 Pro+ 5G MIUI 13 güncellemesi aldı

MIUI 13 güncellemesi, uyumlu cihazlara gönderilmeye devam ediyor. Son olarak orta segmente hitap eden Redmi Note 11 Pro+ 5G, yeni sürümü almaya başladı.

MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi!

Güncelleme, Avrupa ROM'una sahip modellere gelirken, Android 12 sürümünü temel alıyor. Aynı zamanda Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Yeni sürüm, ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için yayınlandı. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde ise önümüzdeki günlerde genel kullanıma açılacak.

Xiaomi, küresel pazarlarda MIUI 13 güncellemesi alacak ikinci parti modellerini açıkladı. Bu kapsamda listedeki cihazlar, ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.

İşte MIUI 13 alan ve alacak yeni Xiaomi modelleri (İkinci parti için)

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Xiaomi, India, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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