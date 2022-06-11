MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor!

Google, geçtiğimiz ay Android 13'ü tanıttı. Böylelikle akıllı telefon şirketlerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, halihazırda beta sürecinde bulunan yapıyı kendi yazılımlarına entegre etmek için yoğun bir mesai içerisinde. Aynı zamanda mevcut sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Xiaomi, bir modele daha MIUI 13 güncellemesi göndermeye hazırlanıyor.

POCO M4 Pro 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alıyor

Xiaomi, uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna MIUI 13 sürümünü gönderdi. Hatta şirketin ürün yelpazesinin geniş olması nedeniyle gün aşırı bu tip haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak çok yakında POCO M4 Pro 5G modelinin MIUI 13 güncellemesi alacağını belirtelim.

POCO M4 Pro 5G, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çıktı. Cihaz, böylelikle ilk büyük Android ve MIUI güncellemesini almış olacak. Yeni sürüm, V13.0.1.0.SGBMIXM yapı numarasıyla gelecek ve en geç haziran ayının sonlarına doğru yayınlanacak. Aynı zamanda ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için gelecek MIUI 13 herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak.

Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!

Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz hafta globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.