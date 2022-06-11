MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor!

Google, geçtiğimiz ay Android 13'ü tanıttı. Böylelikle akıllı telefon şirketlerinin güncelleme çalışmaları hız kazandı. Şirketler, halihazırda beta sürecinde bulunan yapıyı kendi yazılımlarına entegre etmek için yoğun bir mesai içerisinde. Aynı zamanda mevcut sürümlerin dağıtımı da devam ediyor. Xiaomi, bir modele daha MIUI 13 güncellemesi göndermeye hazırlanıyor.
POCO M4 Pro 5G, Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi alıyor
Xiaomi, uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna MIUI 13 sürümünü gönderdi. Hatta şirketin ürün yelpazesinin geniş olması nedeniyle gün aşırı bu tip haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak çok yakında POCO M4 Pro 5G modelinin MIUI 13 güncellemesi alacağını belirtelim.
POCO M4 Pro 5G, kutudan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çıktı. Cihaz, böylelikle ilk büyük Android ve MIUI güncellemesini almış olacak. Yeni sürüm, V13.0.1.0.SGBMIXM yapı numarasıyla gelecek ve en geç haziran ayının sonlarına doğru yayınlanacak. Aynı zamanda ilk etapta mi Pilot kullanıcıları için gelecek MIUI 13 herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak.
Xiaomi 13'ün işlemcisi belli oldu!
Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz hafta globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › MIUI 13 güncellemesi bir Xiaomi modeline daha geliyor! - Son Dakika