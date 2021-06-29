MIUI 13 Güncellemesini Alacak Telefonlar - Son Dakika

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 güncellemesini hız kesmeden Xiaomi, bir yandan da yeni arayüzü MIUI 13 üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. Güncellemenin şirket içi dahili testlerden geçtiğini ve ağustos ayında piyasaya sürüleceğini dün sizlerle Peki, MIUI 13 alacak telefonlar hangileri?

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları, yeni nesil MIUI arayüzünü görmek ve deneyimlemek için heyecanlı olsalar da, güncellemeyi öncelikle beta kullanıcıları alacak. Gelen geri dönüşlerin ve iyileştirmelerin ardından kararlı sürümün aşamalı bir şekilde dağıtılması bekleniyor.

Öncelik Çin ve Hindistan'da satılan cihazlarda olacak. MIUI 13 güncellemesinin küresel pazardaki telefonlara ulaşması ise biraz zaman alacaktır. Son iki yılda piyasaya sürülen tüm modellerin MIUI 13 arayüzünü alması bekleniyor.

Sizler için hazırladığımız MIUI 13 alacak telefonlar , çıkış yılı ve donanım gibi bazı faktörlere dayanıyor. Ayrıca aşağıdaki cihazların hepsi için yayınlanmış durumda. Bu nedenle yeni arayüzünü de almalarını bekliyoruz.

MIUI 13 Alacak Telefonlar

Redmi:

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Ultra

Redmi K30 5G Racing

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi K20

Redmi 9

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi 9i

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9C

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

POCO:

Poco M3 Pro

Poco M2 Reloaded

Poco X3 Pro

Poco F3

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2 Pro

Poco M2

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco C3

Xiaomi Mi:

Xiaomi mi 11X

Xiaomi mi 11X Pro

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11i

Xiaomi mi 11 Lite 5G

Xiaomi mi 11 Lite

Xiaomi mi Fold

Xiaomi mi Note 10

Xiaomi mi Note 10 Lite

Xiaomi mi Note 10 Pro

Xiaomi mi 10 Youth 5G

Xiaomi mi 10 Lite 5G

Xiaomi mi 10 Pro 5G

Xiaomi mi 10T

Xiaomi mi 10 T Pro

Xiaomi mi 10T-Lite

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 5G

Xiaomi mi 10 Ultra

Xiaomi mi CC9 Pro

Xiaomi mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9 Pro

Xiaomi mi 9 Explorer Edition

Xiaomi mi Mix 2

Xiaomi mi Mix Alpha

Black Shark:

Black Shark 4 Pro

Black Shark 4

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3

Black Shark 2 Pro

Black Shark 2

Black Shark 3S

Eğer cihazınız MIUI 13 alacak telefonlar arasında yer almıyorsa endişelenmeyin.Güncellemenin yayınlanacağı modeller hakkında daha fazla bilgi aldığımız takdirde içeriğimizi güncelleyeceğiz.

Ayrıca listenin Xiaomi tarafından onaylanmadığını belirtmekte fayda var. Resmi bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.