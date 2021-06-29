MIUI 13 Güncellemesini Alacak Telefonlar - Son Dakika

Android 11 tabanlı MIUI 12.5 güncellemesini hız kesmeden Xiaomi, bir yandan da yeni arayüzü MIUI 13 üzerindeki çalışmaları sürdürüyor. Güncellemenin şirket içi dahili testlerden geçtiğini ve ağustos ayında piyasaya sürüleceğini dün sizlerle Peki, MIUI 13 alacak telefonlar hangileri?
Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları, yeni nesil MIUI arayüzünü görmek ve deneyimlemek için heyecanlı olsalar da, güncellemeyi öncelikle beta kullanıcıları alacak. Gelen geri dönüşlerin ve iyileştirmelerin ardından kararlı sürümün aşamalı bir şekilde dağıtılması bekleniyor.
Öncelik Çin ve Hindistan'da satılan cihazlarda olacak. MIUI 13 güncellemesinin küresel pazardaki telefonlara ulaşması ise biraz zaman alacaktır. Son iki yılda piyasaya sürülen tüm modellerin MIUI 13 arayüzünü alması bekleniyor.
Sizler için hazırladığımız MIUI 13 alacak telefonlar , çıkış yılı ve donanım gibi bazı faktörlere dayanıyor. Ayrıca aşağıdaki cihazların hepsi için yayınlanmış durumda. Bu nedenle yeni arayüzünü de almalarını bekliyoruz.
MIUI 13 Alacak Telefonlar
Redmi:
Redmi K30 5G
Redmi K30i 5G
Redmi K30 5G Ultra
Redmi K30 5G Racing
Redmi K30 Pro Zoom
Redmi K30 4G
Redmi K30 Pro
Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro Premium
Redmi K20
Redmi 9
Redmi Note 9
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro Max
Redmi Note 9S
Redmi 9i
Redmi 9 Prime
Redmi 9A
Redmi 9C
Redmi 10X Pro 5G
Redmi 10X 5G
Redmi 10X 4G
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
POCO:
Poco M3 Pro
Poco M2 Reloaded
Poco X3 Pro
Poco F3
Poco X3 NFC
Poco X3
Poco M2 Pro
Poco M2
Poco F2 Pro
Poco X2
Poco C3
Xiaomi Mi:
Xiaomi mi 11X
Xiaomi mi 11X Pro
Xiaomi mi 11 Ultra
Xiaomi mi 11 Pro
Xiaomi mi 11i
Xiaomi mi 11 Lite 5G
Xiaomi mi 11 Lite
Xiaomi mi Fold
Xiaomi mi Note 10
Xiaomi mi Note 10 Lite
Xiaomi mi Note 10 Pro
Xiaomi mi 10 Youth 5G
Xiaomi mi 10 Lite 5G
Xiaomi mi 10 Pro 5G
Xiaomi mi 10T
Xiaomi mi 10 T Pro
Xiaomi mi 10T-Lite
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi mi 10 5G
Xiaomi mi 10 Ultra
Xiaomi mi CC9 Pro
Xiaomi mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9 Pro
Xiaomi mi 9 Explorer Edition
Xiaomi mi Mix 2
Xiaomi mi Mix Alpha
Black Shark:
Black Shark 4 Pro
Black Shark 4
Black Shark 3 Pro
Black Shark 3
Black Shark 2 Pro
Black Shark 2
Black Shark 3S
Eğer cihazınız MIUI 13 alacak telefonlar arasında yer almıyorsa endişelenmeyin.Güncellemenin yayınlanacağı modeller hakkında daha fazla bilgi aldığımız takdirde içeriğimizi güncelleyeceğiz.
Ayrıca listenin Xiaomi tarafından onaylanmadığını belirtmekte fayda var. Resmi bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz.
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