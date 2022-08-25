Google'ın Android 13 üzerinde son aşamaya geçerek kararlı sürüme hızla yaklaşması, telefon üreticilerini harekete geçirdi. Bu bağlamda Xiaomi, yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için iş başı yaparken, mevcut sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Son olarak bir model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.
Redmi Note 9S MIUI 13 güncellemesi aldı
Xiaomi, EEA ROM'unu çalıştıran Redmi Note 9S modelleri için MIUI 13 güncellemesini yayınladı. Sürüm, V13.0.1.0.SJWEUXM yapı numarasına sahip ve Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 2,7 GB boyutunda.
Geçen ay model için MIUI 13 güncellemesinin hazır olduğunu ve yakında yayınlanacağını belirtmiştik. Kısa süre önce beklenen oldu, ilk etapta Global ve daha sonra EEA ROM'una sahip modeller yeni sürümü aldı. Ayrıca ilk etapta mi Pilot için yayınlanacağı belirtiliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde kısa süre sonra genel kullanıma açılacak.
Xiaomi 12T serisi kritik virajı geçti!
Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi - Son Dakika