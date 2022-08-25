Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi - Son Dakika
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Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi

25.08.2022 11:56
Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi

MIUI 13 güncellemesini geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 10S için kullanıma sunan şirket şimdi de cihazın selefi 9S için aynı kararı aldı.

Google'ın Android 13 üzerinde son aşamaya geçerek kararlı sürüme hızla yaklaşması, telefon üreticilerini harekete geçirdi. Bu bağlamda Xiaomi, yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etmek için iş başı yaparken, mevcut sürümlerin dağıtımını da sürdürüyor. Son olarak bir model daha MIUI 13 güncellemesi aldı.

Redmi Note 9S MIUI 13 güncellemesi aldı

Xiaomi, EEA ROM'unu çalıştıran Redmi Note 9S modelleri için MIUI 13 güncellemesini yayınladı. Sürüm, V13.0.1.0.SJWEUXM yapı numarasına sahip ve Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 2,7 GB boyutunda.

Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi

Geçen ay model için MIUI 13 güncellemesinin hazır olduğunu ve yakında yayınlanacağını belirtmiştik. Kısa süre önce beklenen oldu, ilk etapta Global ve daha sonra EEA ROM'una sahip modeller yeni sürümü aldı. Ayrıca ilk etapta mi Pilot için yayınlanacağı belirtiliyor. Burada herhangi bir sorun çıkmaması halinde kısa süre sonra genel kullanıma açılacak.

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Bunun dışında Xiaomi, geçtiğimiz ay globalde MIUI 13 alacak yeni modelleri duyurdu. İşte liste;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

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Kaynak: Shiftdelete

Google, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: Xiaomi'den bir modele daha MIUI 13 güncellemesi - Son Dakika
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