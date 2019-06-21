MIXX Awards Europe 2019'da Bronz MIXX ödül sahibi belli oldu
40 dakika önce
Toyota Hybrid için hazırladıkları dijital kampanya ile Universal McCann ve Awarion, MIXX Awards Europe 2019'dan Bronz MIXX ödülü ile döndü.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:10 Kaynak: Bültenler
Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından dijital pazarlamada ezber bozan yaratıcılığı ve teknik inovasyonu ödüllendirmek amacıyla düzenlenen MIXX Awards Europe 2019, Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.
13 kategoride toplam 36 ödülün dağıtıldığı gecede, Programatik Reklamlar Kategorisi'nde Bronz MIXX ödülünün sahibi, hibrit araçlarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Toyota Hybrid için tasarladıkları dijital kampanya ile Universal McCann (UM) ve Awarion oldu.
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