MİYC Kış Trofesi 12 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Spor MİYC Kış Trofesi 12 yaşında - Son Dakika Spor

MİYC Kış Trofesi 12 yaşında

6 saat önce

Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.

MİYC Kış Trofesi 12 yaşında, System.String[]

Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) organize edilen MIYC Kış Trofesi yat yarışları bu yıl 12. kez düzenlenecek.

Marmaris Körfezi'nde 11-12 Ocak'ta gerçekleştirilecek yarışlar 6 ayaktan oluşacak.

Cuma günü kayıtlar ve açılış kokteyliyle başlayacak organizasyonda hafta sonu 3 yarış yapılması planlıyor.

Yerli ve yabancı yatçıların katılacağı yarışlarda 40 civarında teknenin yelken açması bekleniyor.

Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen yarış heyecanına, Marmarisliler de kıyıdan izleyerek ortak olacak.

Marmaris, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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