Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi

16.10.2022 11:40
Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği tarafından, Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi.

Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği tarafından, Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu'nun ilkinin 14-15 Ekim'de KKTC'de düzenlendiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"104'ü sağlık uzmanı olmak üzere toplam 132 katılımın gerçekleştiği sempozyumda, 2 gün boyunca 10 oturum ve 2 panelde bilimsel toplantılar gerçekleşti. Kan kanserleri olarak adlandırılan akut myeloblastik lösemi, akut lenfoblastik lösemi, lenf bezi kanserleri olan non-hodgkin lenfoma, hodgkin lenfoma, kemik iliği kanserleri olarak nitelenen multiple miyeloma, kronik myelositik lösemi, kronik lenfositik lösemi tedavilerinde akıllı ilaç başta olmak üzere kan kanserleri tedavilerindeki güncel gelişmeler her yönüyle ele alındı."

Açıklamada, genç hematologların sempozyumda alanında uzman isimlerle bilimsel değerlendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığı ifade edilerek, etkinlik kapsamında düzenlenen "Hematolojide Yapay Zeka" oturumunun da ilgiyle izlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miyelom Lenfoma Lösemi Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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