Miyomlar gebelikte artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miyomlar gebelikte artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyor - Son Dakika

Miyomlar gebelikte artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyor

7 saat önce

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, miyomların gebelik sırasında artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebildiklerini belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, gebelik döneminde yüzde 1,6 ila 10,7 oranında görülebildiği belirlenen...

Miyomlar gebelikte artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, miyomların gebelik sırasında artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebildiklerini belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, gebelik döneminde yüzde 1,6 ila 10,7 oranında görülebildiği belirlenen miyomların gebelik üzerine etkileri, hangi haftasında tespit edildiğine, miyomların yerine ve boyutuna bağlı değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Attar, yaptığı yazılı açıklamada, 35 yaş üstü her 5 kadından 1'inde görülen ve kadınların pelvis bölgesinde en sık rastlanan tümörlerin başında gelen miyomların özellikle yaşla artış gösterdiğini, şiddetli ağrı, adet düzensizlikleri, sık idrara çıkma, kabızlık ve pelvik ağrı gibi belirtilerle ortaya çıktığını aktardı.

Miyomların belirti vermeden de seyredebildiğini belirten Attar, miyomların jinekolojik muayene, ultrason, başka bir şikayet için yapılan batın ultrasonu, MR ya da tomografi esnasında da tespit edilebildiğini kaydetti.

Özellikle gebelik döneminde bazı işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Attar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Miyomlar, gebelik sırasında artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda, gebelik döneminde yüzde 1,6 ila 10,7 oranında görülebildiği belirlenen miyomların gebelik üzerine etkileri, hangi haftasında tespit edildiğine, miyomların yerine ve boyutuna bağlı değişebiliyor. Hiçbir şikayet görülmeyebileceği gibi ağrı, kanama ve pelviste basınç hissi gibi şikayetlere de neden olabiliyor. Kimi zaman düşüğe ve erken doğuma yol açabiliyor. Doğum kanalını tıkayarak vajinal doğumu engelleyebildiği gibi bazen doğum sonrası kanamaya sebebiyet verebiliyor. Risk faktörleri arasında erken adet görme, kırmızı et tüketimi, alkol kullanma, D vitamini eksikliği, yaş, ailede miyom öyküsü ve hipertansiyon yer alıyor."

Rukset Attar, miyomların tüplere ve rahim ağzına bası yaparak kısırlığa neden olabildiğini kaydederek, "Miyomlar, adet düzensizliği, adet kanamasının fazla olması, uzun sürmesi, adet sırasında pıhtı düşürme gibi şikayetlere, aşırı kanamaya bağlı kansızlığa neden olabilirler. Büyüyerek karında şişlik, pelviste basınç hissi ve ağrı, mesaneye bası yaparak sık idrara çıkma, bağırsaklara bası yaparak kabızlık şikayetlerine yol açabilirler. Ayrıca, bazı miyomlar erken doğuma ya da doğum sonrası rahimin kasılmasını bozarak kanamalara neden olabilirler. Tüplere ve rahim ağzına bası yaparak kısırlığa da sebep olabilirler." ifadelerini kullandı.

Ameliyat ile gözle görülen tüm miyomlar temizlenebiliyor

Prof. Dr. Attar, miyomun sayısına, yerine, boyutuna, hastanın şikayetlerine ve doğurganlık durumuna bağlı olarak sadece takibinin yapılabileceği gibi medikal tedavi, cerrahi tedavi ve MR eşliğinde ultrason ya da uterin arter embolizasyonu da uygulanabileceğini belirtti.

Tüp bebek tedavisi düşünen kadınlarda ise yaş, yumurtalık rezervi, miyom sayısı, boyutu ve yerine göre tedavinin planlanabileceğini aktaran Attar, tüp bebek tedavisi ile embriyolar elde edilip dondurulduktan sonra operasyonun planlanabileceğini ifade etti.

Attar, miyom tedavisinde cerrahi müdahale kararı almaya yönelten kriterleri, "Miyomun aşırı kanamaya neden olması, infertiliteye, düşüğe ya da erken doğuma yol açması, idrar torbası ya da kalın bağırsağa baskı yapması, hızlı büyümesi, kansere dönüşme olasılığı bulunan habis tümör (malignite) şüphesi olması" şeklinde sıralayarak, bu gibi durumlarda miyomların zaman kaybetmeden ameliyatla alınması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Rukset Attar, "miyomektomi" adı verilen miyom ameliyatında gözle görülen tüm miyomların temizlenebildiğini ancak zaman içerisinde yeni miyomların da oluşabildiğini anlatarak, rahimi alınan kişilerde ise miyomun tekrarlamadığını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:56 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 20:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miyomlar gebelikte artan östrojen düzeyi nedeniyle büyüyebiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]