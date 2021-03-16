"Miyomlar kısırlığa neden olabiliyor" - Son Dakika

Miyomlar rahim düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümöral kitlelerdir. Yüzde 20-30 oranında görülen kitleler yaş ilerledikçe büyür ve sayıları artar fakat menapozda gerilediğini söyleyen Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Miyomlar lokalizasyonlarına göre rahim iç tabakasında yer alıp infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabilirler" dedi.

Medicana Avcılar Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Miyomlar lokalizasyonlarına göre rahim iç tabakasında yer alıp infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabilirler. Rahim kas iç yapısında yer alanlar intramural myom adını alıp yer kaplayan çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Son olarak da rahim dış tabakasının altında olup subseröz myom adını alır ve yine yer kaplayan ve çok büyük ebatlarda olan miyomlar olabiliyorlar. Belirtileri açısından, submuköz miyomlar infertiliteye neden olurken, intramural miyomlar yer kaplayan lezyonlar olduğu için karında şişlik ve komşu dokulara bası yapabilirler. İntramural miyomlar önde idrar kesesine bası yapıyorlarsa sık sık idrara çıkma ve tam idrarı boşaltamama şikayeti vardır. Yine arkaya rektuma bası yapıyorlarsa da kabızlık ve gaz çıkarma gibi şikayetlere neden olabiliyorlar. Subseröz miyomların da kitle olarak yer kaplama ve bası yapma özelliği mevcuttur" şeklinde konuştu.

"GEBELİKTE DE GÖRÜLEBİLİYOR"

Genel olarak tüm miyom çeşitlerinin ağrı yapacağını söyleyen kaydeden Dr. Algül Anıl Yılanlıoğlu, "Miyomların neden oluştuğu konusunda çok fazla bilgi yoktur. Büyümeleri ve belirtilerin şiddetlenmesi seks hormonlarına bağlı olduğu çok aşikar ise de hormonal düzensizliklerin miyomları ortaya çıkmasında katkıda bulundukları gösterilmemiştir. Keza doğum kontrol haplarının veya menopoz tedavisi için kullanılan hormon ilaçlarının da miyomlara neden olduğu tespit edilmemiştir" ifadelerini kullandı.