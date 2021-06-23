"Mizansen dilencilik" videosu çeken YouTuber savunma yaptı - Son Dakika

"Mizansen dilencilik" videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak "halkın bir kesimini alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Azerbaycan uyruklu YouTuber Fariz Bakhshaliyev, duruşmaya katılmadığı için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine mahkemeye gelerek savunma yaptı.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, savunmasının alınabilmesi için dünkü oturumda hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Bakhshaliyev ve avukatı Hüseyin Dağ katıldı.

Sanık Fariz Bakhshaliyev, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ikamet ettiğini, sosyal medyada içerik üretip paylaştığını söyledi.

Davadaki müşteki aileyle görüştüklerini belirten Bakhshaliyev, şöyle devam etti:

"En başından beri haberdarlardı ve şikayetçi de olmamışlardı. Mendilci çocuklarla ilgili video çekelim, insanlar görünce yardımcı olsunlar, diye düşündük. Ancak bunun için daha göze hitap eden birilerini bulalım diye araştırıyorduk. O sırada mağdurun ailesi beni buldu. Çocuklarının bir ajansta kayıtlı olduğunu ve böyle bir rol yapabileceğini söyledi. Bu nedenle çocukla bir video çekerek YouTube'da yayınladım. Bir anda çok sayıda kişi izledi. Birçok yorum yapıldı. Video bir kurguydu. Ancak ne olduysa yetkililer araya girdi, bir şeyler oldu, olay bu aşamaya geldi. Bunun kurgulama olduğunu açıklamıştım. Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Sanığın avukatı Hüseyin Dağ da videonun içeriğinin halkın bir kesimini aşağılama olmadığını, görüntülerin farkındalık yaratmak için oluşturulduğunu ifade ederek, yasada olmayan bir şeyin sosyal medyada çok konuşulduğu için suç olarak kabul edilmesini doğru ve hukuki bulmadığını söyledi.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınması nedeniyle hakkındaki yakalama emrinin ve adli tedbirin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de ikamet eden sanık Fariz Bakhshaliyev'in, kendisinin düzenlediği toplumun ilgisini çekecek nitelikteki videoları YouTube üzerinden yayınlayıp ailesinin geçimini sağladığı anlatılıyor.

Sanığın 15 Aralık 2020'de, belirli bir gelire sahip esnaflık yapan müştekiler Semra K. ve Sami K.'nin çocuğu M.B.K. ile arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın çektiği mizansen videodaki gibi mağdurun sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı, mendil ya da su satarak ailesinin geçimini sağlamadığı kaydediliyor.

İddianamede, toplumun bir kesimini aşağılamak suretiyle toplumsal infial oluşturma kastıyla hareket ettiği ve videoda aşağılayıcı söylemlere yer verdiği belirtilen sanığın "basın ve yayın yoluyla halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.