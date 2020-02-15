Mizgin Ay'dan gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Mizgin Ay'dan gümüş madalya - Son Dakika Spor

Mizgin Ay'dan gümüş madalya

6 saat önce

açıklamalarda bulunan Mizgin Ay, istediği sonucu alamadığını dile getirerek, "Şampiyonluk istiyordum. Biz hedefimizi olimpiyatlara göre hazırladık.

Mizgin Ay'dan gümüş madalya, System.String[]
açıklamalarda bulunan Mizgin Ay, istediği sonucu alamadığını dile getirerek, "Şampiyonluk istiyordum. Biz hedefimizi olimpiyatlara göre hazırladık. Bu yıl olimpiyatlara gitmek için elimizden geleni yapıyoruz. 15 gün önce Türkiye Şampiyonası'nda 7,32'lik bir derece koştum. Yarışma bittikten sonra, artık salon sezonu bizim için çok önemli olmadığından, Dünya Şampiyonası iptal edildi Çin'deki. O yüzden 15 gün içinde olimpiyata yöneldik. Bizim için yine de ideal bir derece oldu bugün" diye konuştu.

"KAMPLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Derecelerinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan genç sporcu, "Kış sezonundayız, daha hızlanma evresine geçmedik, daha dayanıklılık kısmındayız. Antrenörüm çok iyi bir şekilde antrenmanlarımı yaptırıyor. Federasyon başkanımın ve Fenerbahçe Kulübü'nün de desteğiyle kamplarımızı sürdürüyoruz. Haziran ayında son kota yarışları var, orada güzel dereceler alacağımıza inanıyorum. Olimpiyat yolunda iyi gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmadan detaylar

Mizgin Ay'dan detay görüntüler

Mizgin Ay'ın açıklamaları


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu DSÖ'den hızla yayılan koronavirüs için hükümetlere çağrı: Hazırlıklı olun Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı!

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 02:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mizgin Ay'dan gümüş madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]