Son Dakika Haberleri: Mızraklı: "32 araç ve 162 personelle ilaçlama yapıyoruz"
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Mızraklı: "32 araç ve 162 personelle ilaçlama yapıyoruz"

1 saat önce

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mızraklı:
Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, 32 araç ve 162 personelle günde iki vardiya ile ilaçlama yapıldığını belirterek, 238 belediye otobüsünün de vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Diyarbakır halkının bayramını kutlayarak sözlerine başlayan Mızraklı, belediyenin çalışanları her alanda olduğu gibi ulaşım, temizlik, çevre hizmetleri, ilaçlama başta olmak üzere her alanda çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Temizlik ekiplerinin ilçe belediyelerle koordineli bir şekilde kentin ana ve ara arterlerde rutin temizliğin yapıldığını belirten Mızraklı, 136 ana arterin 240 personel ile temizlik faaliyetlerinin yapıldığını dile getirdi.

"238 otobüs ile ücretsiz ulaşım"

Bayramın ilk günü 238 belediye otobüsü ile vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Selçuklu, "İkinci ve üçüncü gününde de toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecek. Park ve bahçelerde 200'ün üzerinde personelle çalışmalarımız devam ediyor. Parklarımızı ziyaret edebilirsiniz, gördüğünüz eksiklikleri bize iletebilirsiniz. Temizlik hizmetlerinde 240'ın üzerinde arkadaşımız çalışmalarına devam ediyorlar. Sokak, cadde temizlikleri başta olmak üzere yer yer yıkanarak geceli gündüzlü çalışmalar yürütüyoruz. İlaçlamaya dönük olarak 32 araçla günde çift vardiya yani adeta 64 araçla yapılır gibi 162 kişi personelle ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Doğanın dengesine çok fazla müdahale etmemek gerekiyor, sadece doğadaki zararlılara zarar veren ilaçlar kullanmamız gerekiyor. O çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kelebekler zararsızdır, kelebeklerle hiçbir derdimiz yok, onlar da diğer canlıların gıdasıdır. Herkese huzurun, güvenin, barışın, kardeşliğin olduğu güzel bayram günü dileklerimi tekrar etmek istiyorum, iyi bayramlar" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:40 Kaynak: İHA
Mızraklı, Diyarbakır, Güncel
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