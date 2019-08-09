Mızraklı asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Jiyan, Baba Tahir ve Dorşin caddelerinin ada içi yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Jiyan, Baba Tahir ve Dorşin caddelerinin ada içi yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını denetledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı, Jiyan, Baba Tahir ve Dorşin Caddelerinin ada içi yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kasım Yalçın, Mızraklı ve beraberindekilere yürütülen asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Asfalt serilen ada içi yolları gezen Başkan Mızraklı çalışma yürüten personellere emeklerinden ötürü teşekkür etti. Denetim esnasında, çalışmaların devam ettiği semtte ikamet eden vatandaşlar ve esnaf, yol yapımından dolayı Başkan Mızraklı'ya teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarda başarılar diledi.



Asfaltlama çalışmalarının yapıldığı sokaklarda birçok eğitim kurumunun hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Mızraklı, bu sebeple yolların yoğun şekilde kullanıldığını, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollara uyarı levhaları ve araç yavaşlatıcı kasislerin yerleştirilmesini istedi.



Jiyan, Baba Tahir ve Dorşin caddelerinin ada içi yollarında bir hafta önce başlayan asfaltlama çalışmaları bugün itibariyle tamamlanacak. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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