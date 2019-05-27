Son Dakika Haberleri: Mızraklı DİMEK üyeleriyle bir araya geldi

Mızraklı DİMEK üyeleriyle bir araya geldi

4 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Medya Kültür ve Mutfağı Tanıtım Derneği (DİMEK) üyeleri ile bir araya geldi.

Mızraklı DİMEK üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Medya Kültür ve Mutfağı Tanıtım Derneği (DİMEK) üyeleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan kentin mutfağını, tarihi ve turistik alanlarını tanıtmayı amaçlayan DİMEK üyeleriyle bir araya geldi. DİNG Değirmen Evi'ndeki buluşmada üyeler, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyetti dile getirerek derneklerinin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında Mızraklı'ya bilgi verdi.

DİMEK üyeleri ile kentin turizm potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulunan Mızraklı, ulaşım, esnaf, işletmeler, yerlerinin durumu, sosyal yapı ve kurumların yaklaşımı olmak üzere turizmi bir bütün olarak ele almaları gerektiğini söyledi. Göreve başladıklarında kent turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Mardinkapı-Kabe Köprüsü aksında çalışma başlattıklarını ifade eden Mızraklı, tebrik ziyaretlerine gelen konukların armağan ettiği kitaplardan Kitap Sokağı oluşturmayı düşündüklerini belirtti. Kitap Sokağı'nın kentte çok şey katacağını kaydeden Mızraklı, burada yazarlar ile okurlarında bir araya gelebileceğini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:17 Kaynak: İHA
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