Mızraklı: 'Gönderilen Görevden Alınma Notunu İmzalamadım'
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Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02
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