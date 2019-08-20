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Mızraklı: 'Gönderilen Görevden Alınma Notunu İmzalamadım'

11 dakika önce

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti.

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Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen görevden iade notunu imzalamadığını, imzalamayı da onursuz bir davranış olarak gördüğünü ifade etti
Adnan Selçuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:02 
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