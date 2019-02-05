Son Dakika Haberleri: Mızraklı İlköğretim Okulu'nun İçme Suyu Hattı Döşendi

Mızraklı İlköğretim Okulu'nun İçme Suyu Hattı Döşendi

27 dakika önce

HATSU vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra eğitim öğretim kurumları, ibadethaneler, dernek ve kuruluşların altyapı eksikliklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mızraklı İlköğretim Okulu'nun İçme Suyu Hattı Döşendi, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Geleceğimizi şekillendiren öğrencilerimizin daha temiz ve sağlıklı çevrede eğitim hayatlarını sürdürmesi adına çalışmaların devam ettiğini bildiren Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı Mahallesi'nde yeni yapılan Mızraklı İlköğretim Okulu'nun içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hat döşeme çalışması yapıldığını bildirdi.

Eğitim kurumlarının önemine binaen projelerini sürdüren HATSU ekipleri, bölgede bulunan içme suyu deposundan 63'lük borular ile toplamda 700 metre yeni içme suyu hattı döşeyerek bağlantıların yapılmasını ve okulun içme suyu ihtiyacının giderilmesini sağladı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnun olan mahalle sakinleri, eğitime ve eğitim kurumlarına yapılan hizmetlerden ötürü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile HATSU ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:59 Kaynak: Bültenler

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