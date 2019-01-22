Mızraklı Mahallesi İnönü Caddesi'nde Beton Asfalt Çalışması Tamamlandı

Samandağ Belediyesi Fen İleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yol düzenleme ve asfalta hazırlık çalışmalarından sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından beton asfalt çalışması gerçekleşti.

Mızraklı Mahalle Muhtarı Semih Bal tarafından yapılan açıklamada; " Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi işbirliği ile Mızraklı Mahallemizde çalışmalar yapılıyor.Bugün sabah Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü sayın Mehmet Ali Bulut ile birlikte çalışma alanlarını gezerek incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerin doğrultusunda kendilerine yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.En başından beri Mızraklı Mahalle halkı olarak bu çalışmaların takipçisi olduk. Ben Mızraklı Mahalle Muhtarı olarak şahsım, heyetim ve vatandaşlarım adına başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Samandağ Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'e, belediye çalışanlarına ve bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim." İfadelerine yer verdi.

GÜNIŞIĞI PLATFOTRMU TEŞEKKÜR ETTİ

Mızraklı Günışığı Platformu Yöneticilerinden Yusuf Aslan ve Ogün Yabancı tarafından yapılan açıklamada; " Uzun süredir sıkıntısını yaşadığımız mahallemizdeki yol sorununun sonuçlanması bizi mutlu etti. Biz bu çalışmalarından dolayı başta Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ve Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Platform olarak bizim için kolay olmadı. Bu sorununişin geciktirilmiş bir halde halledilmesi bizim kanayan bir yaramız. Fakat sonunda mahallemizin bu yola kazandırılması bizim için onur verici, gurur verici. Platform olarak birlikte olduğumuz sürece mahallemizde halkımızla birlikte olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığını düşünüyorum. Tüm yetkili dostlarımıza, bizimle birlikte yürüyen, platformda mücadele eden tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. " ifadelerine yer verildi.