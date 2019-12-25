Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

6 saat önce

Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi, System.String[]

Hakkında yürütülen terör soruşturması nedeni ile tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mızraklı Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS yöntemi ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Mahkemede 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 'Bermal' kod isimli terörist SEGBİS yöntemi ile tanık olarak dinlendi.


Mızraklı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Avukatları, Mızraklı'nın suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini talep etti. Mahkeme Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Duruşmayı HDP'li bazı milletvekilleri ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın da takip etti. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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