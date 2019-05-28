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Mızraklı, sanat galerisini yeniden hizmete açtı

2 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, çocukların katılımı ile Amed Sanat Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mızraklı, sanat galerisini yeniden hizmete açtı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, çocukların katılımı ile Amed Sanat Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren ve daha önce çalışmaları durdurulan Amed Sanat Galerisi hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde verilen resim kursunda eğitim gören 10 yaşındaki Jindar Zenan Gümüş'ün kişisel resim sergisi ile hizmete giren galerinin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve çocuklar yaptı. Sümerpark yerleşkesinde bulunan Amed Sanat Galerisi'ndeki sergiyi Gümüş ve çocuklara birlikte gezen Mızraklı, Küçük Sanatçı'nın çizdiği tüm resimleri inceledi. Gümüş'ten resimlerle ilgili bilgi alan Mızraklı, çocuklarla yakından ilgilenerek sık sık hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amed Sanat Galerisi'nin kişisel sergisi ile açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Jindar Zenan Gümüş, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Mızraklı, daha sonra Sümerpark yerleşkesinde bulunan Mehmed Uzun Kent Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane personelleri tarafından karşılanan Mızraklı, ders çalışan öğrencilerin rahatsız olmaması için kapıda bekleyip yetkililerle görüştü.

Kütüphane de bulunan envanterlerle ilgili bilgi alan Mızraklı, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerin geliştirilmesi için ilgili personellerle bilgi alış verişinde bulundu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:02 Kaynak: İHA
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