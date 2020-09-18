MKABB Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

MKABB Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

MKABB Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Muş Katı Atık Belediyeler Birliği (MKABB) Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın birlik başkanı sıfatıyla yönettiği meclis toplantısına ilçe, belde belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, "Geçen mecliste de dile getirdiğimiz gibi bizim en büyük projemiz ve en büyük çalışmamız olan katı atık toplama tesisimizden hem enerji üretme hem de düzenli depolama alanı oluşturmak üzere malumunuz çalışmaları başlattık. Hem pandemi süreci hem de Tarım ve Orman Bakanlığında işlemler uzun sürdü. En son Tarım ve Orman Bakanlığı bu arsanın bir kısmının irtifak hakkını kiralama usulü ile bu çalışmayı yapılabileceğini belirtti. Geçen haftada Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşerek 100 dönüm ittifak hakkını aldık. Bugün sabah da Korkut Kaymakamlığıyla görüştük. Firmanın yaklaşık 2 milyon Euro'luk makine ve ekipman temin ettiğini biliyoruz. İnşallah kısa sürede bu şehrimizin ve belediyelerimizin ortak sıkıntı ve kamburu olan vahşi depolama sisteminden de kurtulmuş olacağız. "Bugün Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaretimde bazı belediyelerimizin çöplerini nakil istasyonuna götürmediklerini, uyarılara rağmen bizim kapatmış olduğumuz döküm alanına aktardıkları bilgisini aldım. Bu anlamda belediyelerimiz çöplerini direk nakil istasyonuna götürmeleri konusunda tedbir almaları önemlidir. İnşallah sona doğru geldik. Kümbet'teki tahsis alanımızın içerisinde hem düzenli depolama yerini hem de enerji üretmek için güneş enerji santralini kurmak üzere artık son aşamaya geldik. En son geçen hafta Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmemizden sonra ittifak hakkı da sağlanmış oldu. Bundan sonraki işlemlerde firmanın gerekli kurulumları yapıp hayal ettiğimiz şekilde elektrik enerjisini inşallah üretmek olacaktır. Bu duygularla Katı Atık Belediyeler Birliğimizin meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını diler saygılarımı sunarım" dedi.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından 2021 yılı birlik bütçesinin onaylanmasına geçildi. Toplantı meclise havale edilen evrakların ele alınması görüş ve temenniler ile sona erdi. - MUŞ

Feyat Asya, Enerji, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MKABB Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yüksek gerilim hattına temas eden işçi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı, Beşiktaş maçına çıkıyorlar Antalyaspor'un yaptırdığı ikinci testlerde 2 kişinin sonucu pozitif çıktı, Beşiktaş maçına çıkıyorlar         
22:25
İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor İngiltere'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor         
21:53
Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum Leicester City Teknik Direktörü Rodgers: Cengiz Ünder transferi için umutluyum         
21:16
Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı         
19:41
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:41
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Barcelona, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor Barcelona, Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile yakından ilgileniyor         
13:33
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı         
10:56
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 23:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MKABB Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei