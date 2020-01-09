MKE Ankaragücü 0-1 Keçiörengücü
6 saat önce
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada Bokila attı
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:42
Son Dakika Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor