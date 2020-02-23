MKE Ankaragücü: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 1-0 - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü: 1-0

7 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil ÇetinGENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk.86 Ahmet Oğuz), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.90+2 Bjarsmyr), Yasin Pehlivan, Fabricio (Dk.

MKE Ankaragücü: 1-0, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk.86 Ahmet Oğuz), Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.90+2 Bjarsmyr), Yasin Pehlivan, Fabricio (Dk.67 Berat Özdemir), Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich- Kitsiou, Alihan Kubalas, Kulusic, Pinto (Dk.73 Atila Turan), Faty, Lukasik, Lobjanıdze (Dk.67 Gelmin Rivas), İlhan Parlak (Dk.77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues

GOLLER: Dk.74 Giovanni Sio (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Erdem Özgenç, Yasin Pehlivan, Giovanni Sio (Gençlerbirliği) Ante Kulusic, Daniel Lukasik, Ricardo Faty (Ankaragücü)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Gençlerbirliği, 74'üncü dakikada Sio'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

10'uncu dakikada İlhan Parlak'ın kafayla topu indirdi, ceza sahasına girmeden topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Nordfeldt çıkardı.

18'inci dakikada Candeias'ın pasında topla buluşan Sessegnon'un şutunu kaleci Friedrich son anda çeldi.

24'üncü dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik'in şutunu kaleci Nordfeldt uzaklaştırdı.

45+1'de Michalak'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Nordfeldt çift yumrukla uzaklaştırdı.

İlk devre 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

62'nci dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Sio, ceza yayının üstünden sert vurdu. Top kaleci Friedrich'in solundan auta çıktı.

69'uncu dakikada son kanattan Halil İbrahim ortasını yaptı, Stancu müsait pozisyonda topa dokunamadı.

74'üncü dakikada sol kanattan hücuma çıkan Halil İbrahim ceza sahasına ortaladı, topla buluşan Sio'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmadan Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı.


- Ankara
Yasin Pehlivan, Erdem Özgenç, Ahmet Oğuz, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:01 Kaynak: DHA
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