MKE Ankaragücü: 1-0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 45+1'inci dakikada Ryan Babel kaydetti.

20'nci dakikada Ankaragücü hızlı çıktı. Diousse'nin uzun pasıyla sağ kantta topla buluşan Lobjanidze, tekrardan ceza sahasına hareketlenen Diousse'yi gördü. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.23'üncü dakikada Galatasaray ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram'ın doğrudan kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.45+1'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Saracchi rakibinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Babel, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.57'nci dakikada kaleci Okan'ın kısa düşen vuruşunda top Bolingi'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.60'ıncı dakikada Arda Turan'ın topuk pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Pazdan'a çarpan top kornere gitti.82'nci dakikada Arda Turan sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Müsait durumdaki Feghouli'nin şutunda Atakan araya girdi ve gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

- İstanbul