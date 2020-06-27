MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika

MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: Medical ParkHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar UyarcanTRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira (Dk.84 da Costa), Hüseyin, Campi (Dk.84 Doğan), Novak- Abdulkadir Parmak (Dk.39 Bilal), Sosa- Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Guilherme (Dk.

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STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

TRABZONSPOR: Uğurcan- Pereira (Dk.84 da Costa), Hüseyin, Campi (Dk.84 Doğan), Novak- Abdulkadir Parmak (Dk.39 Bilal), Sosa- Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Guilherme (Dk.68 Koray)- Sörloth

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo- Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila- Faty, Sedat (Dk.90+4 Stanojevic)- Lobjanidze (Dk.79 İlhan), Scarione (Dk.64 Michalak), Rodrigues- Orgill

GOLLER: Dk.3 Sörloth (Trabzonspor) - Dk.63 Rodrigues (Pen.) (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Gökhan Kandemir (Yardımcı Antrenör) (Trabzonspor) - Dk.82 Rodrigues (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, (Hüseyin Çimşir Teknik Direktör) (Trabzonspor) - Pazdan, Kulusic, Sedat, Scarione, Pinto, Orgill (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında üst üste iki hafta 2'şer puan kaybederek önemli yara aldı.

3'üncü dakikada sol taraftan Novak'ın kullandığı taç atışında yerden seken topu Abdulkadir Parmak penaltı noktasının yanından kafayla Sörloth'a indirdi. Onun altıpas çizgisinin gerisinden kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın penaltı noktasına gönderdiği topa Sörloth iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27'nci dakikada Orgill'in orta sahada kafayla savunmanın arkasına indirdiği topa hareketlenen Lobjanidze, bekletmeden pasını sol taraftaki Scarione'ye aktardı, onun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45'inci dakikada ceza sahası sağ kanadından Guilherme'nin altıpas üzerine çıkardığı topta Sörloth uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

61'inci dakikada Pinto'nun sağ kanattan ortasında top arka direkteki Pereira'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

63'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

77'nci dakikada Rodrigues'in ceza sahası ayının hemen solundan kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

82'nci dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Rodrigues 70'nci dakikada ilk sarı kartını görmüştü.

85'inci dakikada sol kanattan Abdülkadir Ömür'ün ortasında Koray'ın penaltı noktası üzerinden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti ancak o noktada yaşanan karambolde penaltı itirazları sonrası yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Abdülkadir Bitigen oyunu yeniden başlattı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

PEREIRA GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan sağ bek oyuncusu Joao Pereira, karşılaşmanın 54'üncü dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu 30'uncu haftadaki Galatasaray müsabakasında forma giyemeyecek.

SCARIONE DEVAM EDENEMEDİ

MKE Ankaragücü'nde Scarione 64'üncü dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedye ile sahayı terk eden Scarione'nin yerine oyuna Michalak dahil oldu.


- Trabzon
Abdülkadir Ömür, MKE Ankaragücü, İbrahim Çağlar, Kemal Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 23:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü: 1-1 - Son Dakika Spor
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