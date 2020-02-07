MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı - Son Dakika

MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

MKE Ankaragücü 14 hafta sonra 3 puan ile tanıştı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Orgill'in ceza sahası içinden kaleye çektiği şutu kaleci Fernolle parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

8. dakikada Yeni Malatyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Karim Hafes'in ortasında savunmadan dönen topla buluşan Vidar, ceza sahasına girerek kaleyi gördü ancak top defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada sol kanatta gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada gol arayan ev sahibi takımda sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortada topla buluşan Chaaleli'nin etkisiz vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.

43. dakikada konuk ekipte savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın, ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

48. dakikada Daniel Lukasik'in gole giden pozisyonunda topa elle müdahale eden Mustafa Akbaş, hakem tarafından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

63. dakikada Sakıb'ın ceza sahası sol içinde son anda çizgiden çevirdiği top, Umut Bulut'un kafa vuruşunda yan ağlarda kaldı.

65. dakikada konuk ekibin atağında Rodrigues'in pası ile topla buluşan Orgill, ceza yayından bekletmeden vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1

78. dakikada beraberlik golü için bastıran sarı kırmızılı takımda Bifouma'nın ceza sahasının dışından vurduğu sert şutta top kale direğinden döndü. Pozisyon devamında Chebake'nin geri pas yaptığı topla buluşan Donald'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

82. dakikada Yeni Malatyaspor'da orta alanda Acquah'ın kaptırdığı top ile kontra atağa geçen konuk ekipte, kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunda Fernolle mutlak gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina x, Mustafa x, Sakıb x, Chaaleli x (Ahmed dk. 82 ?), Robin x, Bifouma x, Acquah x, Karim Hafez x (Donald dk. 68 x), Vidar x (Umut dk. 55 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Remi Walter, Erkan Kaş, Youssouf Ndayishimiye

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Pinto xx, Kulusic xx, Alihan xx, Kitsiou xx, Lobjanidze xx, Daniel xx, Rodrigues xx (Gelmin dk. 88 ?), İlhan xx (Konrad dk. 65 x), Oscar xx (Atila dk. 76 x), Orgill xxx

Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Fatih Tultak, Cebrail Karayel, Milos Stanojevic, Aydın Karabulut, Orkan Çınar, Sedat Ağçay

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Gol: Orgill (dk. 65) (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Mustafa (dk. 48) (Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Ahmed (Y. Malatyaspor), Atila, Pinto (Ankaragücü)

(Cahit Özçelik - Numan Güder/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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