MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen , Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya , Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü , 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

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