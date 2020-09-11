Son Dakika: MKE Ankaragücü, 9 transfer için imza töreni düzenledi

- MKE Ankaragücü, 9 transfer için imza töreni düzenledi

ANKARA - MKE Ankaragücü, transfer yasağını kaldırarak anlaştığı 9 futbolcu için imza töreni düzenledi.

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Başkent ekibi NK Slaven Belupo takımından stoper Hırvat Zvonimir Sarlija, Eintracht Frankfurt takımından merkez orta saha Şahverdi Çetin, Ankara Keçiörengücü'nden stoper Erdi Dikmen, Ankaraspor'dan defansif orta saha Atakan Rıdvan Çankaya, Konyaspor'dan santrfor Mücahit Can Akçay ve MKE Ankaragücü altyapısından stoper Murat Sipahioğlu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca Royal Antwer'ten santrfor Jonathan Bolingi, KRC Genk'ten kanat oyuncusu Joseph Paintsil, RSC Anderlecht'ten kanat oyuncusu Luka Adzic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.