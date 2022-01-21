MKE Ankaragücü, Ahmet Çalık'ın anısına öğrencilere çikolata dağıttı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, trafik kazasında vefat eden Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına anaokulu ve ilkokul öğrencilerine çikolata dağıttı.

Sosyal medyadan başlattığı kampanyayla Süper Lig ve 1. Lig'deki birçok kulübün katılımına öncü olan sarı-lacivertli kulüp, Ahmet Çalık'ın anısı için Altındağ'daki Özdemir Gürocak İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Anma etkinliğine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mustafa Dalcı, takım kaptanı Erdem Özgenç ile futbolcu Yusuf Abdioğlu katıldı.

Başkan Faruk Koca, teknik direktör Dalcı ve futbolcular tek tek sınıfları dolaşarak öğrencilere Ahmet Çalık'ın anısına çikolata ikram etti.

Ahmet Çalık'ın cuma namazı çıkışı çocuklara çikolata dağıttığını hatırlatan Faruk Koca, "Tekrar Ahmet'in ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye büyük bir yasta. Ahmet'i yaptığı insani şeylerle anmak istedik. Yaşamı boyunca cuma namazları sonrası çocuklara çikolata dağıtmayı gelenek haline getirmiş. Biz de bu vesileyle Ahmet'in hatırasını yaşatmak ve çocuklar üzerinden ona dua göndermek istedik. Çok ciddi bir katılım var. Görünen görünmeyen birçok kesimden destek var. İş adamları ve taraftarlarımız bu anma etkinliğine çeşitli okullarda katıldı. Tekrar Ahmet'e Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı

Ayrıca, Faruk Koca ve Mustafa Dalcı, öğrencilere karnelerini de dağıttı.