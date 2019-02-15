Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Akhisarspor Deplasmanında

Mke Ankaragücü, Akhisarspor Deplasmanında

51 dakika önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda puan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor ile karşılaşacak.

Mke Ankaragücü, Akhisarspor Deplasmanında, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda puan cetvelinin son sırasında yer alan Akhisarspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

MKE Ankaragücü, ligde geçen hafta konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 üstünlük kurarak 9 hafta sonra galip gelmişti.

Ev sahibi Akhisarspor ise ligde son galibiyetini 15. haftada sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek almıştı.

Başkent ekibinde sakatlığı süren Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı Thibault Moulin, maçta forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Spor
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