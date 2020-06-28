MKE Ankaragücü, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü , Süper Lig'in 30. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına Trabzon 'da yaptığı antrenmanla başladı.

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