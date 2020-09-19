MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alper Potuk için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Transferin sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen başkan Mert, Alper Potuk'la takımın daha da güçlendiğini söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Alper Potuk ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Alper Potuk'u kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

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