Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Antalya'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 31. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından dünü izinli geçiren başkent temsilcisi, hava yoluyla Antalya'ya gitti.
Konaklayacağı otele yerleşen sarı-lacivertli takım, kamptaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki kamp, 7 gün sürecek.
Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 29 puan toplayan MKE Ankaragücü, 18'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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