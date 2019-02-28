Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü, Antalya Deplasmanında

Mke Ankaragücü, Antalya Deplasmanında

2 saat önce

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Mke Ankaragücü, Antalya Deplasmanında, System.String[]
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi 27 puanla 13. sırada yer bulurken, ev sahibi Antalyaspor ise 32 puanla 7. basamakta yer aldı.

MKE Ankaragücü'nde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:16 Kaynak: AA

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