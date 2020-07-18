MKE Ankaragücü Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor - Son Dakika

MKE Ankaragücü Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacak.

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Eryaman Stadyumunda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 32. haftasında iç sahada Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma umudunu koruyan başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinin kümede kalma mücadelesi verdiği rakipleri Hes Kablo Kayserispor 32 puanla 17'nci, Çaykur Rizespor 32 puanla 16'ncı, BtcTurk Yeni Malatyaspor 32 puanla 15'inci, İttifak Holding Konyaspor 33 puanla 14'üncü ve Yukatel Denizlispor 35 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımın 13. sıradaki rakibiyle arasında 6 puan farkı bulunuyor, kalan iki karşılaşmayı kazanarak bu farkı kapatmayı hedefleyen Ankara temsilcisi, rakiplerinin de çıkacağı maçlarda kaybetmesini bekliyor.

MKE Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Atasoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakipleriyle puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Hedefimizde şu an iki maçı da almak var, ligde kalabilme adına. Biz 35 puan elde edeceğiz. Hedefimiz iki maçı alıp ligde kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor maçından galip gelerek kümede kalma umutlarını ligin son haftasındaki Yukatel Denizlispor maçına taşımak istiyor.

Sarı-lacivertli takımda sakat futbolcu bulunmazken, Galatasaray maçında kart görerek cezalı duruma düşen Dever Orgill, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor - Son Dakika Spor
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