MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp daha sonra pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, teknik-taktik çalışmanın ardından soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Alper Potuk antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya ile Şahverdi Çetin ısınmanın ardından sağlık ekibi kontrolünde kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Atila Turan hafta sonu yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.