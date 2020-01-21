MKE Ankaragücü, Ayhan Atik'e emanet - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, Ayhan Atik'e emanet - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü, Ayhan Atik'e emanet

11 dakika önce

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde Kaplan'ın yerine gelecek isim, transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına göre değişiklik gösterecek.

MKE Ankaragücü, Ayhan Atik'e emanet, System.String[]

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde Kaplan'ın yerine gelecek isim, transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına göre değişiklik gösterecek.


31 Ocak'ta sona erecek devre arası transfer döneminde henüz transfer yasağı kalkmayan MKE Ankaragücü, bu sürecin sonuna kadar teknik direktör Aykan Atik ile çalışmalarını sürdürecek. Transfer yasağının kalkmaması ve transfer yapılamaması halinde teknik direktör Aykan Atik ile yola devam edecek olan MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kalkması halinde ise başka bir teknik direktöre gidecek.


MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak 27, geçici antrenör olarak ise 3 maça çıkan Aykan Atik, Gölbaşıspor ve Etimesgut Belediyespor takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.


İlk etapta transfer döneminin bitimine kadar görev alacak teknik ekip şu şekilde:


Sportif Direktör: Adnan Erkan


Teknik Direktör: Ayhan Atik


Yardımcı Antrenör: Yunus Kara - Alper Acar


Kaleci Antrenörü: Taner Kayakıran

MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 
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