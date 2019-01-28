Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Yalçın

Mke Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Yalçın

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor, Spor
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