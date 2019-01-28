Mke Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Yalçın
11 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Maçın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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