Mke Ankaragücü Başkan Adayı Ağcabağ'dan Başkan Yiğiner'e Yanıt

"Şu kadar ödeme yaptım diye şov yapıyorsunuz""Zarar mı ediyoruz, yoksa kar mı ediyoruz?

"Şu kadar ödeme yaptım diye şov yapıyorsunuz"



"Zarar mı ediyoruz, yoksa kar mı ediyoruz?"



"Aba altından seçim sopası gösterip kimseden tehditle para istemeyeceğiz"



Ercan ATA/ ANKARA, - MKE Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcabağ, sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner'in bir internet sitesine verdiği röportajda kendisi hakkındaki söylemleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı.



Ağcabağ, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, bir internet sitesi yayın yönetmenine verdiği röportajda şahsıma yönelik eleştirilerde bulunarak; 'Bizim sözümüz söz. Getirsinler 35 milyon TL'yi masaya koysunlar. Biz de bu parayı görelim, sonra genel kurul kararı alırız' demiş. Sayın Başkan sanırım bizim yazılı açıklamamızı ya okumamış ya da bir başka deyimle okuduğunu canı istediği gibi anlamış! Biz açıklamamızda Sn. Yiğiner'in 'Genel kurul kararı alabiliriz' şeklindeki sözlerinde samimi olduğuna inanmak istediğimizi ve genel kurul kararı alınması durumunda Sn. Yiğiner'in başkanlığa aday olmayacağını kamuoyu önünde açıklamasını beklediğimizi ifade ettik" açıklamasında bulundu.



MKE Ankaragücü başkan adayı Murat Ağcabağ'ın açıklamasının devamı ise şu şekilde:



"Hızını alamayan Sn. Yiğiner, eleştirilerinin dozunu artırarak; 'Murat Ağcabağ batık! Bazı işleri yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kendisini İstanbul'dan yönlendiriyorlar. Yönlendirenleri de biliyoruz' demiştir. Sayın Başkanı arzu ederse kamuoyu önünde mal varlıklarımızı açıklamaya davet ediyorum. Biz 47 yıllık firmayız. Allah'a şükürler olsun üstlendiğimiz her işin başarıyla üstesinden geldik ve gelmeye devam ediyoruz! Sizin mal varlığınızı kamuoyundaki herkes gibi ben de merak ediyorum. Ankaragücü başkanı olmadan önce neyiniz vardı. Başkan olduktan sonra geçen sürede mal varlığınıza neler eklendi. Şeffaf olur ve gerekli açıklamayı yaparsanız kamu vicdanını rahatlatmış olursunuz! Ayrıca sürekli İstanbul vurgusu yapıyorsunuz. Dün dostlarım dediğiniz ve en kötü gününüzde yanınızda olan insanlar ne oldu da bugün İstanbullular oldu? Size dostluk ve destekten başka hiçbir şey yapmayan insanları darbeci, kulübü ele geçirmek istiyorlar diye nitelemek ne kadar doğru? Kulübün daha doğru yönetilmesi, ekonomik dengelerin gözetilmesi için tavsiyelerde bulunmak darbecilik mi? Bu konudaki doğruları kamuoyu ile paylaşırsanız akıllardaki soru işaretlerini kaldırır, kimseyi zan altında bırakmamış olursunuz."



"ŞU KADAR ÖDEME YAPTIM DİYE ŞOV YAPIYORSUNUZ"



"Mesela bu zamana kadar bütün haciz, icra ve takıma ödemelerimizi bu dostlarımızın sağladığı desteklerle ödemedik mi? Menajerler diye yüklendiğiniz kişiler bile bazı sıkıntılarımızı çözmek için borç paralar vermedi mi? O borçları transfer edilen futbolcu maliyetlerinin üzerine ekleyen de siz değil misiniz? Bu zamanlarda da çıkıp transfer maliyetleri hakkında çığırtkanlık yapıyorsunuz. Şu kadar ödeme yaptım diye şov yapıyorsunuz. Birlikte hareket ettiğiniz bazı arkadaşlarınız aracılığı ile benim Beşiktaşlı olduğumu iddia ederek sosyal medya aracılığı ile şahsıma yönelik linç kampanyası başlatmanızı etik bulmuyorum. Ofisimi ziyaret eden ve o dönem Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Nihat Kahveci'nin hediye ettiği forma ile mi Beşiktaşlı olunuyor? Sahi siz gerçekte hangi takımı tutuyorsunuz, hangi takımın taraftarısınız? İsterseniz bunun cevabını da ben değil siz taraftarlarımız ve camiamıza verin! Sayın Başkan, yine bazı arkadaşlarınız da sizin gibi hızını alamamış sosyal medya aracılığı ile şahsıma ait restoranda takımın yediği yemeğin faturasını kulübe ödettiğimi söyleyerek bahsi geçen faturayı yayınlamışlardır. Allah kimseyi vicdan körü yapmasın ve doğrulardan saptırmasın. Yenilen-içilen gizli kalır söylenmez ama artık bu konuda açıklama yapmak elzem oldu. Sayın Başkan; Takımımız, Yönetim Kurulumuz ve şahsınız restoranımda kaç kez yemek yediniz? Kaç para ödediniz? Lütfen bunların sayısını da açıklayın. Ben yurt dışında iken yenen bir yemekten sonra, 'Ayıp oluyor yiyip-içip para vermiyoruz. Bari bu yemeğin parasını ödeyelim' diye ısrar ederek ödediğiniz faturayı sosyal medyada yayınlamak ne kadar ahlak değerleri ile bağdaşıyor bunu da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!"



"ZARAR MI EDİYORUZ, YOKSA KAR MI EDİYORUZ?"



"Röportajda şimdiye kadar neden 35 milyon vermediğim sorgulanıyor. Size defalarca, 'Kulübün mali işlerini bana bırakın, ben kaynak bulayım" dedim. Bırakmadınız. Sayın yöneticilerimiz Metin Akyüz, Ercan Soydaş ve Tuna Yılmaz şahittir. Şahsınız dahil hangi yönetici bu sene kulübe ne kadar para verdi? Verdiğiniz paraları borç olarak mı verdiniz? Bağış olarak mı verdiniz? Kulübe destek için gelen paralardan ilk iş verdiğiniz borçlarımı tahsil ettiniz. Bu yüzden mi İstanbul'daki dostalar şimdi kulübü ele geçirmeye çalışan İstanbullular oldu? Kulüp Genel Müdürü diye anılan arkadaşın dayısı ve dayısının oğlu kulüpte çalışıyor doğru mu? Bunun dışında sanırım sizin de yeğeniniz işe gelmeden kulüpte çalışıyor gibi görünüp maaş alıyor ve sigortalılar. Kulüpte yapılan tadilat işlerini yapan firma, araç kiralama firması kimlere yakın, kimler ile işbirliği içinde bunların da cevabını verirseniz kıymetli Ankaragücü camiamızı aydınlatmış olursunuz. Ankaragücü Store gelirleri ne durumda? Store'nin parası kimlerin cebine giriyor? Zarar mı ediyoruz, yoksa kar mı ediyoruz? Bunları da açıklarsanız (ıslak imza ile) kamuoyunu ve camiamızı bilgilendirmiş olursunuz. Kulübün ismini değiştirebileceğinizi, 'Büyükşehir Belediyesi Ankaragücü!' olabileceğini söylediniz. Bizim için öncelik sizin değil büyük Ankaragücü taraftarının isteğidir. Bu kulübün ismi MKE Ankaragücü Spor Kulübüdür ve ebediyen öyle kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temennisindeki gibi 'İmalat-ı Harbiye Spor Gücü, daim ve muzaffer olacaktır.' bunu engellemeye de kimsenin gücü yetmeyecektir!"



"SÜPER LİG'İN GEREKTİĞİ DONANIM VE YÖNETİM BECERİSİNE SAHİP DEĞİLSİNİZ SAYIN BAŞKAN"



"Kulübün delege yapısını değiştirdiğinizi ve eş, dost, akraba gibi kendinize yakın kişileri delege yaptığınızı, delege sayısını düşürdüğünüzü hepimiz biliyoruz. Delegeler içinde kaç kişi Ankaragücü taraftarı merak ediyoruz? Delegeleri ve delege yapılış tarihlerini açıklarsanız bu yöndeki soru işaretlerini de ortadan kaldırırsınız. Sizi her zaman övündüğünüz şeffaf yönetim anlayışını uygulayarak bu makul ve haklı sorularımızı cevaplamaya davet ediyoruz. Sizin istifa etmenizi ve aday olmayacağınızı beyan etmenizi bekliyoruz. Bunu sadece ben değil bütün camiamız bekliyor. Anlaşılan Süper Lig'in gerektiği donanım ve yönetim becerisine sahip değilsiniz Sayın Başkan. Lütfen Ankaragücü sevdalısı bütün taraftarlarımızın sesine kulak verip gerekeni yapınız. Allah'ın izni ile biz göreve geldiğimiz andan itibaren dostlarımızı yarı yolda bırakmayacak, onların yaptığı iyilikleri inkar etmeyeceğiz. Geçmişte kulüpte görev yapan bütün başkanlarımız ile istişarelerde bulunup kulübü ortak akılla yöneteceğiz. Delege sisteminde köklü değişikler yapıp gerçek Ankaragüçlülerin delege olmasının önünü açacağız."



"ABA ALTINDAN SEÇİM SOPASI GÖSTERİP KİMSEDEN TEHDİTLE PARA İSTEMEYECEĞİZ"



"Seçimler öncesi aba altından seçim sopası gösterip kimseden tehditle para istemeyeceğiz. Bilgeler birleştirir, cahiller ayrıştırır şeklindeki güzel söze uygun bir yönetim anlayışı sergileyerek Ankaragücümüzde gerilim yerine huzuru, kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, nefret yerine hoşgörüyü, öfke yerine sevgiyi, kavga yerine barışı egemen kılacağız. Bilgi birikimimiz, duruşumuz ve sağlayacağımız ekonomik kaynak ile Ankaragücü'nü Türkiye'nin örnek kulübü haline getireceğiz. Bilim, sanayi, üniversite şehri Ankara'nın en kıymetli markası olan Ankaragücümüzü Türkiye'nin gözbebeği haline getireceğiz. Sayın Başkan siz Ankaragücü başkanı olarak yanlış yönetim anlayışınız, gerçek ve akıl dışı beyan ve açıklamalarınız ile değerli kulübümüzü yaraladınız, camiamızı maalesef bölüp parçaladınız. Bütün bu olumsuzluklar Ankaragücü'ndeki misyonunuzu tamamladığınızın somut bir göstergesidir. Gelin bir iyilik yapın, genel kurulda aday olmayacağınızı açıklayın. Aksi takdirde büyük Ankaragücü taraftarları ve camiamız sizin meşruiyetinizi sorgulayacak ve sizi iyi hatırlamayacaktır."





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