Üye Girişi
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: "İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz" - Son Dakika

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: "İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz"

26.06.2021 14:24
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin:

MKE Ankaragücü yöneticileri, basın ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

MKE Ankaragücü yöneticileri, basın ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, iskelet kadroyu korumak istediklerini söyledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen basın ile tanışma toplantısına Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, Basın Sözcüsü Gökalp Üstün, Taraftar Sorumlusu Kamil Karip ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın danışmanı Recep Poyraz katıldı. Görev dağılımının ardından vakit kaybetmeden göreve koyulduklarını ve MKE Ankaragücü'nün mevcut iskeletini bozmamak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin, "Tüm futbolcuların alacaklarını sırayla yatırıyoruz. Bazı futbolcular doğal olarak Süper Lig'de oynamak istiyor. Biz kendileriyle çalışmak istiyoruz. Çünkü hedefimiz Süper Lig'e geri dönmek. Bu doğrultuda mevcut iskelet kadroyu bozmak istemiyoruz. Biz de doğal olarak onların bütün alacaklarını hızlı bir şekilde yatırdık" ifadelerini kullandı.

"Borven'in de ücretini yatırdık ve takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz"

Transfer yasağını adım adım bitirdiklerini ve belirlenen plan doğrultusunda ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "Onunla alakalı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eksik noktalar için gerekli oyuncuların görüşmeleri yapılıyor. Özellikle gol ve kanat bölgeleri için görüşmeler devam ediyor. Borven'in de ücretini yatırdık. Takımda kalması için bütün şartları sağlıyoruz. Tabii takım bir alt lige düştüğü için Borven de ister istemez Süper Lig'de bazı görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler doğrultusunda kendisi gitmek gibi bir düşünce içinde olsa da biz takım iskeletini bozmamayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig'de üç Ankara takımı var. Gönlümüz istiyor ki üçü birden Süper Lig'e çıksın" diye konuştu.

Bilgin, amatör branşlar için de çalışmalarda bulunduklarını, basketbol takımı için 1. Lig'den veya bir alt ligden olacak şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bilgin, voleybol takımı için ise geçtiğimiz sezon kurulan takım üzerinde çalışmaların yoğunlaşacağını bildirdi. Bilgin ayrıca bir müjde vererek bu sezon kullanılacak 4. formanın hazırlanan tasarımlar doğrultusunda taraftarlar tarafından seçileceğini söyledi.

Üstün: "Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak kulübü de o şekilde yönetmek durumundayız"

Kurumsallık açısından kulübü kendi şirketlerini yönettikleri gibi yönetmek durumunda olduklarını vurgulayan Basın Sözcüsü Gökalp Üstün ise, "İnşallah bu sezonu başarılı bir şekilde geçireceğiz. Kulübü Süper Lig'e taşırken, fütursuzca borçlanarak bu işi yapmayacağız. Kendi şirketlerimizi nasıl yönetiyorsak kulübü de o şekilde yönetmek durumundayız. Kurumsallık da bunu gerektiriyor. Kulübün oluşturacağı kaynaklar, sponsorluklar önemli" açıklamasında bulundu.

Taraftar Sorumlusu Kamil Karip de, "Dijital Müze" kurulması için bir çalışma grubu kuracaklarını ve bunun gibi birkaç projeyi de hayata geçireceklerini dile getirdi. - ANKARA

MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz
MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz

Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Hakan Bilgin, İskelet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: 'İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı 14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi 14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam 14:16 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim 13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti 12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 12:13 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! 11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar

Son Dakika Haberleri
14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
14:32 Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı
14:30 Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği
14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi
14:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
13:57 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
13:42 Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim
13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
12:45 Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım
Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı         
14:33
Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği         
14:30
Babasının anısını yaşatmak istedi, kıraathaneyi antikacıya çevirdi Babasının anısını yaşatmak istedi, kıraathaneyi antikacıya çevirdi         
14:18
İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak         
14:00
Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim Ali Koç'a oy atan Caner'den ilginç ifade: Sünnet videomla F.Bahçeli olduğumu göstereceğim         
13:42
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı         
12:00
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 14:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Hakan Bilgin: "İskelet kadroyu bozmak istemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement