MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik" - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: '-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik' - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik"

6 saat önce

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert,-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert,-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü çözdüklerini açıkladı.


MKE Ankaragücü yönetimi bir taraftan transfer yasağını kaldırmak için uğraşırken bir yandan da - 3 puan cezası almamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik. Transfer yasağı ile ilgili dosyalarla da çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.


Çok zor dosyalarla uğraştıklarını belirten Mert, "Şu an bile kulüpteyiz. Kulübün önünde yıllarca engel olacak dosyaları çözüyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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