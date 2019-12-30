MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi - Son Dakika Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi

6 saat önce

AA muhabirine ilk devreyi değerlendiren Mert, "Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ilk devreyi değerlendirdi, System.String[]

AA muhabirine ilk devreyi değerlendiren Mert, "Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi. Puan cetvelinde 17. sıradayız. Bu durumdan hem biz hem de taraftar hoşnut değil." dedi.


Mert, transfer yasağının bulunması nedeniyle kısıtlı bir kadroyla mücadele ettiklerine işaret ederek, "Kulübün durumu belli. Transfer yasağını açmak için şu an üç arkadaşımız İstanbul'da menajerler ve avukatlarla görüşüyor. Dosyalarda çok yol aldık. Transfer yasağını kaldırmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.


"Son 3 haftadaki performans umut verici"


İlk devrenin son 3 haftasında ortaya konulan mücadeleden duyduğu mutluluğu dile getiren Mert, futbolcuların son dakikaya kadar pes etmediğini vurguladı.


Galatasaray, Antalya spor ve Yukatel Denizlipsor maçlarında geri düşmelerine rağmen sahadan birer puanla ayrıldıklarını hatırlatan Mert, şöyle devam etti:


"Son 3 haftada takımımın mücadelesinden memnunum. Özellikle 2-0 geriden gelerek beraberliği yakalamak takımın geleceği açısından güzel. Özellikle deplasmanda Galatasaray ve Antalyaspor'dan aldığımız puanlar çok önemli. Denizlispor maçında da galibiyeti isteyen taraftık. Sanki rakibin 10 kişi kalması onlara yaradı. Futbolcularımız kazanmayı çok istedi. Kaçan pozisyonlarımız oldu, galip gelebilirdik. Rakiplerin kaybettiği haftada kazanabilsek daha iyi olurdu ama rakiplerle puan farkının açılmasına izin vermedik. Son 3 haftadaki performans ikinci yarı için umut verici."


"Ligin ikinci yarısı daha zorlu olacak"


Mert, sezonun ikinci devresinin daha çetin geçeceğini belirterek, "Ligin ikinci yarısı daha zorlu olacak. Kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Elbette rakiplerimiz de takviyeler yapacaktır. Biz de imkanlar dahilinde elimizden geleni yapacağız. Eğer transfer yasağını kaldıramazsak da mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ayrıca bütün spor camiasının yeni yılını kutladı.


MKE Ankaragücü, Fatih Mert, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:16 
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