MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında liglerin ertelenmesiyle ilgili, "Kararı son derece olumlu buluyorum. Ortada küresel bir salgın var." dedi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 önlemleri kapsamında aldığı bütün kararları desteklediklerini ve uygulamak için her türlü gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Liglerin ertelenmesi ile ilgili alınan kararı son derece olumlu bulduklarını vurgulayan Mert, "Ortada küresel bir salgın var. Bütün dünya bundan etkilendi. Bizler de spor kulüpleri olarak etkileniyoruz. Devletimizin zamanında aldığı tedbirler sayesinde ülke olarak inşallah bu salgını en hasarsız şekilde atlatacağız." diye konuştu.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, şunları kaydetti:

"Geçen hafta alınan seyircisiz oynama, dün alınan erteleme kararlarını destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte kulüp olarak devletimizin aldığı kararlara göre yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin ve dünyanın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve herkesin normal hayatına hızlı bir şekilde dönmesini temenni ediyorum."