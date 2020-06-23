MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçımız tekrar edilmeli!



Galatasaray- Gaziantep karşılaşmasında aynı pozisyonda gelen golün geçerli olduğuna vurgu yapan Başkent ekibi, kendileri aleyhine kural hatası yapıldığını savunuyor.



Sabah Gazetesi'ne konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Biz hakkımızı istiyoruz" dedi. Aylardır emek verdiklerini kaydeden Mert, "Bir yanda bizim sayılmayan golümüz, diğer yanda Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak golümüzün sayılıp 2-0'dan ve golümüzün iptal edildiği 22'nci dakikadan itibaren mücadelenin tekrar oynanmasını istiyoruz. İtirazımızı yaptık. Ligde kalmak için büyük bir savaş veriyoruz. Ancak hakkımız ve emeğimiz çalınıyor. Buna göz yummak mümkün değil. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"POZİSYONLAR ARASINDA NE FARK VAR?"



Başakşehir'in attığı golde el olduğunu söyleyen Başkan Fatih Mert, "Bizim iptal edilen golümüzde ise ofsayt yok. Sonra Galatasaray-Gaziantep maçına bakıyoruz. Twumasi'nin attığı gol ile bizim iptal edilen golümüz arasında ne fark var! Resmen çifte standart var. Kaybettiğimiz maçın hakemleri skora doğrudan etki yaptı. Başakşehir kulübesinden hakem Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulunuldu. Çok net duyuldu. Hakemin üzerinde baskı vardı. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.



