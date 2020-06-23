MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını...
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:09 Kaynak: AA
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