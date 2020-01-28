MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması

HALİL İBRAHİM AVŞAR - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağıyla ilgili, "Çözemediğimiz dosyalar var. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün akşam ya da yarın öğlene netleşir." dedi.

Mert, Beştepe Tesisleri'nde transfer yasağı, yeni teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ve takımın durumu hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağının henüz kalkmadığını belirten Mert, "Ankaragücü'nde transfer yasağıyla ilgili çözemediğimiz dosyalar var, dün gece ikiye kadar görüştük. Bugün sabah da erken saatlerde görüşmeye başlandı. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün akşam ya da yarın öğlene netleşir." diye konuştu.

Mustafa Reşit Akçay'ın göreve başlaması

Mustafa Kaplan'ın ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirilmesiyle ilgili ise Mert, şunları söyledi:

"Mustafa Reşit Akçay hocamızla bir önceki dönemde görüştük, ancak o dönem tercihimizi takımı tanıdığından dolayı Mustafa Kaplan'dan yana kullandık. Bu dönemde 7-8 hocayla görüşmemiz oldu. Bunların büyük kısmı transfer yasağı kalkarsa gelebileceğini söyledi. Mustafa Reşit hoca geçen görüştüğümüzde de 'transfer fark etmez ben her türlü gelir, Ankaragücü'nde görev yaparım' dedi. Bu sefer de öyle değerlendirdi; 'transferin açılmasını isterim tabii ki ama açılmazsa bile ben bu takımla ilgili gerekeni yaparım' dedi. Takım içerisindeki 4-5 oyuncuyla da önceden çalışmış. Onun için dün yönetim kurulumuzla toplandık iki isim vardı, hocamız Mustafa Reşit Akçay oldu."

"Gerekirse daha yüksek sesle konuşacağız"

Başkan Fatih Mert hakem hatalarına maruz kaldıklarını savunarak, "Biz yeni bir yönetimiz. İlk geldiğimiz günden itibaren hakemlerin aleyhinde konuşmak istemedik. Maalesef mesela Cüneyt Çakır uluslararası tecrübe, Türkiye'nin gururu ama çok üzdü bizi. Trabzonspor maçında iki dakikada Faty'i oyundan attı, 45 dakika 10 kişi oynadık. Kayserispor maçında Cebrail'in atıldığı pozisyon; yani ben eski hakemlerle görüşüyorum, görüştüğüm herkes 'bu asla sarı kartlık ve faulluk bir pozisyon değil' dediler, kırmızı kart gereksiz dediler. Pazdan'ın penaltı pozisyonuyla ilgili 'Pazdan orada elini nereye koyacak, merak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Art niyet olduğunu düşünmüyoruz, konsantrasyon eksikliği vardır. İyi niyetli düşünmeye devam ediyoruz." diyen Mert, şöyle devam etti:

"Konyaspor maçında da Alper Ulusoy hocamız bizim Alper'e son dakikada yapılan faulde VAR'a gitmedi, ondan sonra biz o pozisyondan gol yedik. Konyaspor maçını hak edecek bir futbol oynamadık ama son dakikada böyle bir golle mağlup olduğumuz için üzüldük. Burada tırnaklarımızla kazıyoruz, bir puan bizim için çok çok önemli, çok kıymetli. Bunların da hakkımız yenilerek alınmasına gönlüm, camia razı değil. Bundan sonra biz de gerekirse daha yüksek sesle konuşacağız."

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

MKE Ankaragücü'nün ligde kalacağına inandığını kaydeden Fatih Mert, "Umudumu koruyorum. 'Başkanım hala bu takımın kalacağına inanıyor musun' diyorlar, evet inanıyorum, bence 5 aday var; 5 aday içerisinde 4'ü daha yakın o 4'ün içinde de en düşmeyecek takım bence MKE Ankaragücü. 13 haftadır kazanamıyor olabiliriz ama bu hafta inşallah Kasımpaşa maçı dönüm noktası olacak. Bu hafta inşallah 3 puanla başlayarak devamını getiririz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyada sahte hesaplar var. Geldiğimiz günden beri maddi ve manevi anlamda çok yorulduk. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın lütfen motivasyonlarını bozmasınlar. Gerçekten ciddi rakamlarla katkıları olan arkadaşlarımız var. Bunları taraftarlara değil o sahte hesapları açıp yazanlara söylüyorum. Siz de gerçekten Ankaragüçlüyseniz haziran ayında bu kulübün olağan genel kurulu var; çıkarın bütçenizi, projenizi, gelin orada gereğini yapın. Lütfen müsaade edin bu takım ligde kalsın biz zaten dünya kadar işle uğraşıyoruz."