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MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "19 Mayıs Stadı" müjdesi - Son Dakika

MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "19 Mayıs Stadı" müjdesi

15.11.2021 11:04

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "19 Mayıs Stadı'nın temelini inşallah bu sene bitmeden atmayı düşünüyoruz.

ERKAN TİRYAKİ - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, "19 Mayıs Stadı'nın temelini inşallah bu sene bitmeden atmayı düşünüyoruz. Sadece biraz proje detayları var. Proje heyetiyle ara sıra dolaylı olarak irtibat halindeyim. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak 19 Mayıs'ın temelini atmak ve bitirmek inşallah bize nasip olur." dedi.

Koca, kulübün bugünü ve geleceğiyle ilgili AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Eski başkan Fatih Mert döneminde kendisinin de yönetimde bulunduğunu belirten Koca, Mert'in zor bir dönemde başkanlık yaptığını söyledi.

Kulübü devraldıkları ikinci gün transfer yasaklarının peş peşe geldiğini ifade eden Koca, o dönem futbolcuların UEFA'ya verdikleri dosyalardan ötürü 32 milyon avro ceza ödediklerini dile getirdi.

O günlerden 12-13 milyon avro ceza kaldığına dikkati çeken Koca, "Camiamız şu konuda rahat olsun, geçen seneden daha iyi durumdayız. Gelirimiz azaldı ama bereketlendi. Takım iyi sonuçlar aldıkça camianın ilgisi artıyor. Daha fazla sponsor alma alanımız açılıyor. Geldiğimizden beri bu mücadeleyi veriyoruz. Yönetim olarak verdiğimiz bir söz var. İnşallah bu yönetim MKE Ankaragücü'nü borçsuz bırakacak, burada iddialıyız." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin en iyisi stadını yapmayı düşünüyoruz"

Koca, uzun süredir beklenen 19 Mayıs Stadı konusuna da değinerek, şöyle devam etti:

"19 Mayıs Stadı'nın temelini atmak istiyoruz, bu görüşmeleri yapıyoruz. Projeyle detaylı ilgileniyoruz. Saray Tesisleri'nin tamamı olmasa bile bir kısmının kulübümüze tahsisiyle ilgili görüşmelerde prensip kararı aldık. İnşallah onun bir süreci var. O süreç tamamlandıktan sonra MKE Ankaragücü'nün ihtiyacını karşılayacak bir bölümün inşallah tahsisini alacağız. Geçen hafta Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüm. 19 Mayıs'ın temelini inşallah bu sene bitmeden atmayı düşünüyoruz. Sadece biraz proje detayları var. Proje heyetiyle ara sıra dolaylı olarak irtibat halindeyim. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak 19 Mayıs'ın temelini atmak ve bitirmek inşallah bize nasip olur. Türkiye'nin en iyisi stadını yapmayı düşünüyoruz. Hem iç dizaynı hem yeni formatı hem de dış görseliyle çok iyi bir stat olacağını düşünüyoruz. Şu anda 42 bin kişilik bir kapasite düşünülüyor. 19 Mayıs eski yerine yapıldığı an Ankara'da hiçbir trafik problemi olmadan bütün taraftarlar oraya çok rahat gidebilecek."

"Minik güçlülerin kulübe aidiyetini artırmak için bir kampanya başlatıldı"

Kurumsal anlamda da kulübü iyi bir noktaya taşımak istediklerine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu üyesi Hüseyin, Recep ve Kamil arkadaşlarımız kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 'Minik Güçlüler Tarihimizi Renklendiriyor' adında bir boyama kitabı hazırladılar. Minik güçlülerin kulübe aidiyetini artırmak hem de tarihlerini bilmesi açısından bir kampanya başlatıldı. Çok ciddi bir ilgi uyandırdı. Şu anda bunu yayınlarda izleyen bütün okullar bizi davet ediyor. Okullar için bu kitabı bastırıp ara ara ziyaretler yapacağız. Salgın bitip hayat normale döndüğünde ise her 15 günde bir 2 veya 3 okulun öğrenci ve velilerini maçlara davet edeceğiz. Bu öğrenciler inşallah Ankaragüçlü olacak."

"İş dünyasından istediğimiz desteği alamıyoruz"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, Ankara'daki iş dünyasından isteği desteği alamadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Belki de biz iş dünyasına ulaşamadık. Ara sezondan sonra kulübe destek olmaları için Ankara'nın iç camiasına doğru gideceğiz. Ankara ticaret ve sanayi odalarından bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum. Ankara Ticaret Odasının 170 bin üyesi var. Bir seferliğine mahsus her bir üye bin lira verse170 milyon eder ve MKE Ankaragücü'nün borcunu bitiririz. Bir sefer daha verseler, 170 milyon ve diğer sponsorluklarla biz şampiyonluğa oynayacak bir takım kurarız. Ankaralılar, elini değil parmağının ucunu taşın altına koysa bize yetiyor. Her üye yılda bin lira verse söz veriyorum MKE Ankaragücü'nü 5 sene içinde ligde şampiyonluk ve Avrupa'da da en iyi yerlere getiririm."

MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 19 Mayıs Stadı müjdesi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 19 Mayıs Stadı müjdesi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 19 Mayıs Stadı müjdesi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 19 Mayıs Stadı müjdesi
MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan 19 Mayıs Stadı müjdesi

MKE Ankaragücü, Faruk Koca, Ankara, Mayıs, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan '19 Mayıs Stadı' müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü Başkanı Koca'dan "19 Mayıs Stadı" müjdesi - Son Dakika
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