MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız" - Son Dakika

MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız"

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Gaziantep FK karşılaşmasında aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını, kalan bütün maçlarında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Başkanı Mert:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Gaziantep FK karşılaşmasında aldıkları 1 puandan mutlu olmadıklarını, kalan bütün maçlarında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımın ligde tutunma mücadelesi ve gündeme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK maçına galibiyet parolasıyla gittiklerini belirten Mert, "Bu maçta galip gelmemiz gerekiyordu. Artık ligde kalabilmemiz için maksimum puanları almalıyız. Gaziantep FK karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçımızdı. Galibiyet parolasıyla gittik ve galip gelmek için her şeyi yaptık. Futbolcularımız maalesef 6-7 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Bir puan bizi mutlu etmedi. Tabii ki galip gelmek istiyorduk." diye konuştu.

Ligin 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü Medipol Başakşehir, 29. haftasında ise Trabzonspor'la karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Başkan Fatih Mert, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde şampiyonluğa oynayan 3 takımla, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'la maçımız var. Bizim için artık rakibin hangi pozisyonda olduğu fark etmiyor. Ligde kalabilmemiz için, bundan sonraki haftalarda 3-4 galibiyet alabilmemiz gerekiyor. Bütün maçlara galibiyet için çıkıyoruz. Tabii ki Medipol Başakşehir maçına da galibiyet için çıkacağız. Başakşehir güçlü, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. Ancak bizim de bu saatten sonra puan kaybına tahammülümüz yok."

"MKE Ankaragücü, ilk yarıdaki takım değil"

Başkan Mert, kadrolarına güvendiklerini dile getirerek, "MKE Ankaragücü ilk yarıdaki takım değil. Gaziantep FK maçında bunu herkes gördü. Futbolcularımız 93-94 dakika boyunca oyundan düşmeden, son dakikaya kadar galibiyeti isteyerek, arzulayarak oynadılar. Onun için Medipol Başakşehir maçı zor olacak ama galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seyircisiz maçlarda deplasman ya da iç saha farkı oluşmadığını anlatan Fatih Mert, "MKE Ankaragücü, seyirci desteğiyle galibiyetler alan bir camia. Maçların seyircisiz oynanması bizi gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Seyircili maçlarımızda ciddi baskı kurabiliyoruz. Bundan mahrum kaldık." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 24 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında yer aldıklarını vurgulayan Mert, şu ifadeleri kullandı:

"MKE Ankaragücü olarak ligde kalacağımıza inanıyor, bunun için emek ve çaba sarf ediyoruz. Zorlu geçiyor. Tabii ki rakiplerimiz de aynı düşünce içerisinde. Bu sene erken bir kopma olmadı. Önümüzde 7 maç daha var. Belki 5 takım daha yoğun hissediyor ama 6-7 takımın hala kümede kalma konusunda net olmadığını görüyoruz. Onun için bu yarış zorlu geçecek. Tabii herkes devre arası transferlerini yaptı, takımlarını güçlendirdi. Telikeli bölgede bulunan tüm takımlar ligde kalmak için ellerinden gelen çabayı gösterecek. Bunun önemli örneğini Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında gördük. Çaykur Rizespor düşme potasına yakın bir takımdı ve şampiyonluğa oynayan Galatasaray'ı yenebildi. Onun için artık bu saatten sonra herkes ihtiyacı olan puanları alma derdiyle oynayacak."

Koronavirüs nedeniyle verilen arada futbolcuların yeterli şekilde hazırlanıp hazırlanamadığına yönelik Fatih Mert, "Koronavirüs sürecinde futbolcuları toplamamız, antrenmanlara başlamamız kolay olmadı. Hala çok fazla tesislere girmek ve orada durmak istemeyen futbolcular var. Biz ilk defa bu hafta Ankara'da kamp yapacağız ama ister istemez insanlar psikolojik olarak bu işten kendilerini kurtaramadılar. Türkiye'de vaka sayılarında artış olduğunu görüyorlar ve bundan etkileniyorlar. Şu anda lig normal şekilde oynanacak gibi değil. Bu mevsimde, bu şartlarda futbol oynamak kolay değil." açıklamasında bulundu.

Savunma oyuncusu Alihan Kubalas'la yolları ayırdıklarına ilişkin haberler için Fatih Mert, "Alihan'ın durumuyla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağız. Kendisinin bazı durumları var. Onlar netleştikten sonra hem kendisi açıklama yapacaktır hem de biz yaparız." diye konuştu.

"Aynı hassasiyeti bizim futbolcularımız da bekliyor"

Başkan Fatih Mert, Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor deplasmanında ayağının kırılmasıyla ilgili geçmiş olsun dileklerini aktarırken, sözlerini şöyle tamamladı:

"MKE Ankaragücü Kulübü olarak bir kez daha Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sahalara döner. Gerçekten de örnek bir sporcu. Aynı ilgiyi, hassasiyeti bizim futbolcularımız da bekliyor. Yine Çaykur Rizespor maçında bizim kaptanımız Sedat Ağçay'ın elmacık kemiği kırıldı. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi ve 2 ay antrenman bile yapamadı. Çok ciddi bir yüz ve çene ameliyatı geçirdi. Aynı duyarlılığın bizim futbolcularımız, Anadolu kulüplerinin bütün futbolcuları için de gösterilmesini bekliyoruz."

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fatih Mert, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 17:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]