MKE Ankaragücü Başkanı Mert'ten şehit ailesine taziye ziyareti

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mert ve yönetim kurulu üyeleri, Beştepe Tesisleri'ne yakın bir bölgede ikamet eden Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın ailesini ziyaret etti.



Şehidin annesi Sonay Altunbaş, "Oğlum evin balkonundan zaman zaman Ankaragücü'nde çalışan personelle sohbet ederdi. Yemyeşil tesisler, burayı çok



severdi. Vatan sağ olsun." dedi.



Her zaman şehit ailesinin emrinde olduğunu vurgulayan Fatih Mert ise "Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Başınız sağ olsun. Ailemiz için gereken her şeyi yapmaya hazırız. Allah'tan sabır diliyorum." şeklinde konuştu.